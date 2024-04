In occasione del 25 aprile, festa della Liberazione, in sala Virga ad Inveruno la presentazione del libro 'La Repubblica della Bellezza'.

In occasione del 25 aprile, festa della Liberazione, in sala Virga ad Inveruno la presentazione del libro 'La Repubblica della Bellezza', ideato da MaVaLà e promosso da ANPI sezione Martino Barni di Inveruno-Cuggiono, in collaborazione con la biblioteca comunale. L'albo, pubblicato da Edizioni Artebambini, è stato scritto e illustrato dagli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado “A. Volta” nell'anno scolastico 2022/23 a seguito di un progetto scolastico che ha coinvolto gli alunni sull’importanza della bellezza, declinandola agli articoli più importanti della nostra Carta Costituzionale. Riconoscere la bellezza, difenderla, raccontarla, trasmetterla e costruirla fa parte delle competenze indispensabili al benessere dei singoli e della comunità. Appuntamento domenica 21 aprile alle 15.

