Disegno... che passione!

Serafino Cavaliere e la passione per il disegno. Dalle opere di carattere religiose ai ponti che si incontrano lungo il Naviglio, fino ad altri capolavori.

Il suo filone è per lo più quello religioso (Madonne, Santi, chiese, ecc...), ma, in fondo, come tutti gli artisti, quando vede qualcosa di particolare e che, soprattutto, lo colpisce, beh... non ci pensa un attimo e lo trasforma in opera. E così il turbighese Serafino Cavaliere ha fatto anche per alcuni dei ponti che si incontrano lungo il corso del Naviglio oppure dei canali attorno. Un bellissimo viaggio, insomma, a disegno, alla scoperta di quelle strutture che sono parte e danno un tocco caratteristico al nostro territorio. "La passione di disegnare mi ha sempre accompagnato fin da giovane - racconta - Però, per diverso tempo, è stata messa un po' da parte, fino a che, una volta in pensione, ho deciso di riprenderla. Mi sono affidato, pertanto, ad un esperto in tale senso, per avere ulteriori nozioni e da lì ho cominciato di nuovo. Principalmente i soggetti che realizzo arrivano dal mondo religioso (ho fatto diverse Madonne oppure Santi, passando per le chiese e via dicendo), ma, comunque, se c'è qualcosa che cattura la mia attenzione e gli occhi, tornato a casa mi metto all'opera". Come è stato proprio con i ponti sul Naviglio. "Sono differenti - conclude - C'è, ad esempio, quello a Turbigo di via Roma, ancora il ponte di Castano oppure Robecco, Boffalora sopra Ticino e Cassinetta di Lugagnano. Un modo per provare a raccontare la zona che ci sta attorno con le sue caratteristiche ed i suoi luoghi che sono storia e tradizione".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro