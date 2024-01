"Buon anno... in acqua"

Se dovessimo scegliere un titolo, beh potrebbe benissimo essere "Buon anno nuovo... in acqua". Eh sì, perché ogni primo di gennaio per Oleh Ilika l'appuntamento è al Ticino.

Se dovessimo scegliere un titolo, beh potrebbe benissimo essere "Buon anno nuovo... in acqua". Eh sì, perché ogni primo di gennaio, ormai da diverso tempo, per Oleh Ilika l'appuntamento è al Ticino. Un po' di riscaldamento prima, infatti, e poi via che ci si tuffa, dando così il benvenuto ai dodici mesi che iniziano. "E' una vera e propria tradizione - racconta lo stesso Oleh - Quasi un rito scaramantico, affinché il presente e il futuro siano positivi". Ha cominciato tanti anni fa, più o meno fin da quando è arrivato in Italia (lui che è di nazionalità ucraina), e da allora eccolo puntuale con il nuovo anno entrare appunto in acqua (assieme anche ad alcuni amici). "Faccio inizialmente alcuni esercizi di preparazione (20-30 minuti più o meno), a casa oppure nella mia palestra (l'International Kettlebell Lifting Academy di Turbigo) e, una volta che il corpo è caldo, è il momento del bagno. Certo, le temperature esterne sono basse, però se c'è un buon riscaldamento tutto diventa più semplice e fattibile".

