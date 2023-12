La cura e l’attenzione ai particolari. E poi tanta creatività, estro e anche fantasia. Tradizione certo, ma anche vera e propria arte. Carlo e la passione per il presepe.

La cura e l’attenzione ai particolari. E poi, ovviamente, tanta creatività, estro e anche fantasia. Tradizione certo, ma anche vera e propria arte. E lui, alla fine, è quello che si potrebbe definire benissimo un “maestro” del presepe. Lui, il turbighese Carlo Guidici, una passione nata ormai diversi anni fa e che nel tempo l’ha portato a realizzare davvero tanti capolavori. “Avendo fatto per una vita il falegname - racconta - una volta in pensione, ho voluto trovare qualcosa per tenermi impegnato e così ho pensato appunto al presepe. Ne ho fatto uno, tanto per provare, e da allora non ho più smesso”. Un passatempo, insomma, praticamente o quasi quotidiano e soprattutto un lavoro minuzioso. “Prima di cominciare, infatti, preparo degli appunti con alcuni schizzi di ciò che ho in mente di realizzare – continua – Questo mi serve per capire da dove partire e come farlo. Quindi, è il momento di mettersi all’opera, cercando ovviamente di rispettare le proporzioni e utilizzando in fondo ogni materiale (gesso, plastilina, ecc...). Si può fare di tutto e di più”.

CURA DEI DETTAGLI E CREATIVITA': CARLO, 'MAESTRO' DEL PRESEPE



