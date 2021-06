L'appuntamento è venerdì 2 luglio, alle 21, alle Tenuta Bramasole di Inveruno. Sarà quella l'occasione per presentare il libro 'Generazione Arcobaleno'.

L'appuntamento è venerdì 2 luglio, alle 21, alle Tenuta Bramasole di Inveruno. Sarà quella l'occasione per presentare il libro 'Generazione Arcobaleno'. Con l'autrice Micaela Ghisleni, allora, si parlerà di una questione che, nel pieno rispetto del pensiero di ognuno, è al centro dell'attenzione. Micaela e la sua compagna hanno segnato un'epoca, la loro storia è la testimonianza di una battaglia civile per ottenere l'eguaglianza dei figli di coppie omogenitoriali. Una storia che va oltre il pregiudizio, una storia che va in un'unica direzione, quella dell'amore. Per partecipare alla presentazione, prenotare chiamando in biblioteca allo 02/9788121 o scrivendo alla mail biblioteca [at] comune [dot] inveruno [dot] mi [dot] it.

