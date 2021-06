Si potrà scegliere tra 5000 volumi di letteratura, storia, arte, filosofia, narrativa, saggistica ed acquistarli al costo - quasi simbolico - di 2 euro ciascuno.

Domenica 20 giugno 2021, nel suggestivo chiostro di Villa Annoni a Cuggiono, si svolgerà la 'Festa del Libro 2021', prima edizione di un evento che si ripeterà ogni anno.

Che cosa troveranno i visitatori? Potranno scegliere tra 5000 volumi di letteratura, storia, arte, filosofia, narrativa, saggistica e li potranno acquistare al costo - quasi simbolico - di 2 euro ciascuno.

È un’iniziativa della sezione 'Centro Documentale di Storia Locale' del Museo Storico Civico Cuggionese, che si pone l’obiettivo di avvicinare un pubblico sempre più vasto alla lettura di libri di vario genere, non solo narrativo ma anche storico, filosofico, artistico…l’idea di fondo è che la cultura debba essere sentita e vissuta non come patrimonio esclusivo bensì come un bene alla portata di tutti, una ricchezza di tutti, un patrimonio comune, diffuso, condiviso, che favorisce la comprensione e la collaborazione, abbattendo barriere e preconcetti.

Il Centro Documentale, che contiene un archivio, una biblioteca di storia del territorio, una raccolta di foto e cartoline d’epoca, si propone di diventare un centro studi per la ricerca storica e anche un fulcro attorno al quale verranno organizzati convegni, conferenze, corsi e laboratori.

