L'associazione equiLibri invita la popolazione all'inaugurazione della mostra “Il Naviglio ritrovato – paesaggio urbano e natura dell’Alto Naviglio Grande” di Maria Grazia Cardani. La mostra è organizzata dall’Associazione equiLIBRI con il patrocinio del Comune ed è composta di opere realizzate tutte con la tecnica dell’acquerello. All’inaugurazione ci sarà un intervento della critica d’arte Donatella Tronelli. Appuntamento dunque sabato 7 ottobre alle 17 presso la Villa Annoni, mentre nei giorni successivi la mostra sarà aperta domenica 8 e 15 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30 e da martedì 10 a sabato 14 ottobre dalle 15.30 alle 18.30.

