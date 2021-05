Tre Comuni, un intento comune, ossia avvicinare i giovani alla lettura. E, al contempo, consentire loro di farlo a stretto contatto con il verde e l'ambiente.

Tre Comuni, un intento comune, ossia avvicinare i giovani alla lettura. E, al contempo, consentire loro di farlo a stretto contatto con il verde e l'ambiente. L'iniziativa '12 libri per 12 mesi', messa in campo da Busto Garolfo, Canegrate e Dairago è pronta per decollare. Lo farà sabato 29 maggio alle 10.30 sotto i ciliegi del parco della biblioteca di Busto Garolfo. E nella consapevolezza che un ambiente tranquillo costituisca l'ideale per creare un'atmosfera di giusta concentrazione nella lettura. I bambini da 1 a 6 anni avranno così la possibilità di ottenere il passaporto dei 'Piccoli lettori forti'. I prossimi appuntamenti sono stati fissati per il 19 giugno a Dairago, il 24 luglio a Canegrate e il 28 agosto a Busto Garolfo.

