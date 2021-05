In moto sullo Stretto

Un'altra impresa per il motociclista e recordman milanese Luca Colombo. Tra il 17 e il 23 maggio proverà ad attraversare lo Stretto di Messina con una moto da cross.

Le imprese, alla fine, fanno parte ormai della sua vita, ma stavolta Luca Colombo proverà qualcosa di ancor più straordinario. Attraversare lo Stretto di Messina in sella ad una moto da cross... Eh sì, avete capito bene, perché sarà proprio questa la prossima sfida con la quale si cimenterà il centauro e recordman milanese. Una nuova e incredibile avventura che lo attende, insomma, dopo che nel 2017 fece lo stesso sul lago di Como e, quindi, nel 2019 conquistò il primato mondiale di velocità sull’acqua volando fino a 104 chilometri orari. Le giornate che ha scelto, allora, saranno quelle comprese tra il 17 e il 23 maggio (per cercare la finestra meteo favorevole), mentre la 'rotta' lo vedrà partire da Torre Faro (Messina) con l'arrivo in località Cannitello (Villa San Giovanni) per una distanza di 3,2 chilometri (dalla Sicilia verso la Calabria). "Il mezzo, poi - spiegano - è una Honda CRF 450R, fornita da Red Moto di Desio, già protagonista dei precedenti record e ora completamente rinnovato nella livrea. La 'due ruote', inoltre, è stata scrupolosamente preparata nel motore e nei particolari da Giorgio Lumini, tecnico motorista di numerosi campioni mondiali, e da Angelo Pezzano, aumentando cilindrata e potenza per affrontare l’ardua sfida del mare, ed è dotata di pattini nautici e ruota posteriore con palette speciali per fornire la spinta idrodinamica necessaria a far planare sull’acqua gli oltre 205 chilogrammi di peso a pieno carico". Senza dimenticare che per riuscire nell’impresa Luca dovrà completare il tragitto non andando mai al di sotto della velocità critica di 30 nodi (55,6 km/h). "L'evento - concludono - è patrocinato da F.M.I. Comitato Regionale Lombardia, presidente Ivan Bidorini con la media partnership della Gazzetta dello Sport. Un ringraziamento particolare per la fattiva collaborazione al Comune di Messina e all'Amministrazione comunale, ai Moto Club Messina, Arluno e dello Stretto Reggio Calabria ed agli sponsor Oceano the club, Beg Sagl costruzioni edili, Magic Motorsport, Repoli Fine Jewelry, Red Moto, Caccia Novello e Stil Moto Sondrio".

