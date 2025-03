Il ricordo dei bombardamenti

Arluno pagò un prezzo pesantissimo per i bombardamenti avvenuti durante la seconda guerra mondiale. Ora, il Comune vuole posare una tarda per le vittime di allora.

Prima toccò alla "Gamba de legn", la tranvia che collegava Milano all'hinterland, poi alla "Mechaniga" ovvero la filatura dell'Acqua. Il bilancio fu tragico: quattordici vittime, ottanta feriti dieci dei quali gravi. Anche Arluno pagò un prezzo pesantissimo per i bombardamenti avvenuti durante la seconda guerra mondiale. Drammi che il comune non vuole dimenticare e a cui intende dedicare un eterno ricordo con la posa di una targa commemorativa per fare memorie delle vittime di allora. La targa sarà posizionata al parco dell'Orologio e, spiega la delibera con cui si adotta l'iniziativa, "è volta a ricordare e commemorare le vittime dei due eventi e non personaggi illustri per i quali, in caso di decesso avvenuto da meno di dieci anni, occorre chiedere la deroga al Ministero degli Interni tramite Prefettura". Arluno rende quindi omaggio alla sua storia invitando soprattutto i giovani a prenderla per mano e a non sospingerla mai nell'oblio.

