L'Amministrazione comunale di Inveruno, guidata dal sindaco Sara Bettinelli, si è messa già al lavoro per creare un Distretto del Commercio, dopo aver accolto positivamente la proposta fatta dal gruppo di minoranza Insieme per Inveruno e Furato lo scorso dicembre.

L'Amministrazione comunale di Inveruno, guidata dal sindaco Sara Bettinelli, si è messa già al lavoro per creare un Distretto del Commercio, dopo aver accolto positivamente la proposta fatta dal gruppo di minoranza Insieme per Inveruno e Furato lo scorso dicembre. “I Distretti del Commercio nascono per preservare il commercio di prossimità nonché la vita stessa dei centri urbani dei nostri Comuni – spiega Bettinelli – Ora il Comune sarà capofila del Distretto che coinvolgerà anche Cuggiono, Arconate, Bernate Ticino e Magnago. Daremo incarico ad una società privata per seguirci in tutti gli adempimenti formali. È imminente una riunione tra tutti noi di carattere operativo per i prossimi passi da compiere”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro