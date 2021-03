Cresce il rischio 'zona rossa'

I dati, elabaorati da ATS, solo per quanto riguardano il nostro territorio, vedono a rischio 'zona rossa': Abbiategrasso, Arconate, Busto Garolfo, Inveruno, Ossona, Robecco e Vittuone. Ma, stando alle ultime norme, il rischio sarebbe anche per i paesi limitrofi.

In attesa delle misure che il Governo, probabilmente già oggi, prenderà dopo essersi confrontato con il CTS, cresce la preoccupazione nel territorio dell'ovest milanese per una sempre più probabile 'zona rossa'.

Dal monitoraggio settimanale dei nuovi casi, purtroppo emerge un aumento dell'incidenza con diversi comuni, anche della nostra zona, che superano il limite di 250 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti. Soglia critica, appunto, perchè farebbe scattare in automatico il rischio più alto con relative chiusure. I dati, elabaorati da ATS, solo per quanto riguardano il nostro territorio, vedono a rischio 'zona rossa': Abbiategrasso, Arconate, Busto Garolfo, Inveruno, Ossona, Robecco e Vittuone. Ma, stando alle ultime norme, il rischio sarebbe anche per i paesi limitrofi.

Tutto, ovviamente, sempre che non sia la stessa Regione Lombardia ad avere un aumento di incidenza di casi che porti così l'intero territorio regionale a una chiusura più drastica.

