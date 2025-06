Il 'Vibes Park' di Legnano

Il Parco Falcone Borsellino si trasforma in 'Vibes Park' con l’Hip Hop Jam del solstizio d'estate.

Quale miglior modo di festeggiare l’estate? Legnano risponde con un pomeriggio all’insegna di musica, arte e ballo. Sabato 21 giugno, in occasione del solstizio d’estate, il Parco Falcone Borsellino di Legnano si trasforma in 'Vibes Park'. Dalle 16 alle 20, il cuore verde della città sarà animato dall’Hip Hop Jam, un evento di improvvisazione e interazione tra musicisti, ballerini, cantanti e writer, organizzato dall’amministrazione comunale e dalla cooperativa sociale Albatros.

L’iniziativa rientra nel progetto Legnano SiCura, sostenuto dal Ministero dell’Interno, che mira a rafforzare la sicurezza urbana e la qualità della vita attraverso attività di socializzazione e animazione nei luoghi pubblici. Dal mese di aprile, ogni mercoledì, il Parco Falcone Borsellino è stato al centro di numerose proposte rivolte ai giovani, tra cui laboratori di giocoleria musica rap e trap.

L’evento di sabato sarà curato da Street Arts Academy, associazione di promozione sociale che utilizza gli elementi della cultura Hip Hop – dal writing al freestyle, dalla breakdance al beatmaking – come strumenti educativi e di socializzazione.

Legnano SiCura proseguirà poi venerdì 27 giugno con un’altra iniziativa, 'Venegoni Summer Test', che interesserà la ZTL dell’Oltrestazione, nei pressi della ferrovia. In programma, ancora una volta, giocoleria, dj set e performance di writer che animeranno il sottopasso ciclopedonale.

Il progetto Legnano SiCura, per l’anno 2025, ha ricevuto un finanziamento di poco superiore ai 50.000 euro dal Fondo Unico Giustizia, riservato alle iniziative comunali per la sicurezza urbana. Un segnale concreto dell’impegno dell’amministrazione nel promuovere una città più viva, inclusiva e sicura, a partire proprio dagli spazi frequentati dai giovani.

