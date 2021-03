Rombano i motori per la scuola

Un rombo di motori a favore della scuola e degli studenti. Ha riscosso indubbio successo la manifestazione motociclistica organizzata dal Moto Club Arluno 'Racing Team Wiking'.

Un rombo di motori a favore della scuola e degli studenti. Ha riscosso indubbio successo la manifestazione motociclistica organizzata dal Moto Club Arluno 'Racing Team Wiking'. L'iniziativa è stata pensata a beneficio della scuola Secondaria del paese. E, nell'esprimere gratitudine al sodalizio arlunese, il primo cittadino Moreno Agolli ha spiegato quale fosse l'idea sottesa a questa giornata: "Lo spirito - scrive in una nota - è stato quello di incentivare ragazzi e ragazzi a prendere spunti inerenti al concorso di disegno avviato presso tutte le scuole del Comune 'Disegna la tua moto' e l'esposizione, con diverse tipologie di motocicli, ha suscitato un forte interesse in tutti i ragazzi". Che, nelle fiammanti due ruote, hanno trovato ampio materiale per dare fondo a tutta la loro creatività in mille diverse forme e concepire la loro "Moto ideale". A fine manifestazione il sodalizio ha poi donato ai ragazzi delle scuole una serie di gadget. "L'enorme entusiasmo suscitato nel vedere sfilare circa 400 giovani - ricorda ancora il sindaco arlunese - ha riempito di orgoglio tutto il team motociclistico di Arluno e in particolare il presidente Enrico Simonetti che ringrazia preside e insegnanti, amministrazione comunale e Polizia Locale per la disponibilità e l'opportunità concessa per la giornata odierna". Moto come fantasia, come arte, come voglia dei ragazzi di fare rombare la loro vita verso un futuro denso di soddisfazioni.

