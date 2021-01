I deportati della Franco Tosi

Il Sindaco di Legnano Lorenzo Radice assieme ai Sindaci di San Giorgio, Busto Garolfo, Canegrate e Cuggiono in rappresentanza di tutto il territorio AltoMilanese per il 77° della deportazione dei lavoratori della Franco Tosi legnanese a Mauthausen.

Oggi la Città di Legnano ha ricordato il 77° anniversario dei deportati della Franco Tosi a Mauthausen con una commemorazione pubblica.

La cerimonia si è svolta nel pieno rispetto delle normative anti-contagio in vigore. I partecipanti alla cerimonia hanno dovuto rispettare il distanziamento interpersonale e indossare la mascherina.

L'appuntamento era alle ore 10, davanti al Monumento ai Deportati della Franco Tosi. In ordine e con grande compostezza sono interventi la Rappresentanza Sindacale Unitaria aziendale, il sindaco di Legnano Lorenzo Radice e il presidente ANPI sezione Mauro Venegoni di Legnano, Primo Minelli.

A seguire, è avvenuta la deposizione di corone ai cippi che ricordano i lavoratori della Franco Tosi e i lavoratori della Ercole Comerio deportati nei campi di sterminio, al Monumento ai Partigiani in piazza IV Novembre e al Cimitero Monumentale di corso Magenta.

