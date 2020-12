Scatto dopo scatto... il 2020 e il Covid

L'anno che sta per concludersi e la difficile emergenza Coronavirus. Ripercorriamo alcuni dei principali momenti, grazie alle foto del castanese, nonché collaboratore del nostro giornale, Franco Gualdoni. Un viaggio per immagini tra lockdown, servizi sanitari e sociale.

L'obiettivo che si muove a destra e a sinistra; uno scatto, poi un altro e un altro ancora. Le immagini sono tante, tantissime: piazze e vie vuote (da Milano al nostro territorio, passando per Genova, Venezia e fino ad arrivare a Roma), la gente in giro con le mascherine, i mezzi pubblici e i medici e gli infermieri impegnati nei vari punti tampone o durante un servizio in ambulanza. Il 2020 e il Covid-19; un anno lungo e difficile ; 12 mesi che, inevitabilmente, hanno segnato le vite di ciascuno di noi. Le foto (e sono solo alcune), allora, oggi si susseguono; la mano è quella del castanese e appassionato, appunto, di fotografia, nonché collaboratore del nostro giornale, Franco Gualdoni. Un viaggio, il 'suo', lungo l'Italia intera e che ci ha permesso di provare a raccontarvi la pandemia nelle sue differenti sfaccettature, particolarità e caratteristiche. Il lockdown di primavera, quindi le riaperture in estate e la seconda ondata in autunno, per giungere al periodo delle festività natalizie. Persone e storie che si mischiano con le varie iniziative e le attività messe in campo per fronteggiare l'emergenza o ancora le singole situazioni che cambiano praticamente o quasi di giorno in giorno... alla fine sono tutte lì, proprio in quelle istantanee raccolte, un po' alla volta, nei diversi momenti. (Foto Franco Gualdoni)

