'Un, due, tre... Musei!' È il nuovo progetto di Regione Lombardia, sostenuto da Fondazione Cariplo e organizzato da Abbonamento Musei Lombardia in collaborazione con la rete degli Oratori delle Diocesi Lombarde che sosterrà il coinvolgimento attivo dei più piccoli nella vita culturale del territorio. Questa iniziativa è pensata per le famiglie della Lombardia, che potranno beneficiare di oltre 8.000 Abbonamenti Musei Junior gratuiti per i bambini dai 6 ai 13 anni, e di altre 8.000 tessere Abbonamento Musei speciali della validità di 2 mesi per i loro accompagnatori. L'iniziativa include un ricco calendario di attività specifiche che tutti i musei del circuito stanno organizzando per dare il benvenuto ai piccoli visitatori e alle loro famiglie. Il palinsesto di attività sta continuando ad arricchirsi: partecipa alle visite guidate, laboratori e workshop gratuiti, pensati appositamente per te e la tua famiglia, presso i musei aderenti.

