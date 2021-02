Misure Covid: controlli fuori da scuola

Polizia locale della Città Metropolitana di Milano e Protezione Civile insieme per monitorare e sensibilizzare gli studenti al rispetto delle norme anti-Covid.

Il servizio scatta non appena suona la campanella; i compiti sono differenti: c'è chi monitora i parcheggi o le zone di sosta dei ragazzi e chi, invece, verifica le singole situazioni sui mezzi pubblici. Le attenzioni, alla fine, sono tutte rivolte all'area di fronte e attorno all'istituto scolastico, perché mai come oggi, in piena pandemia, è fondamentale sensibilizzare e ricordare anche agli studenti la necessità e l'importanza di rispettare le principali misure anti-Covid (mascherine e distanziamento). Un vero e proprio lavoro di squadra, insomma, da una parte gli agenti della Polizia locale della Città Metropolitana di Milano, dall'altra il personale della Protezione Civile e, in modo particolare, un significativo momento per cercare di prevenire il più possibile eventuali contagi. "L'attività parte da una richiesta della Prefettura - spiegano - Nello specifico, il nostro compito è quello di vigilare e verificare che, all'uscita degli alunni da scuola (oggi al 'Torno' di Castano, ma in generale siamo presenti in più realtà della provincia di Milano), ognuno segua le norme e le indicazioni che, per far fronte all'emergenza, ormai da un anno ci stanno dando". Appunto, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, quindi che non ci siano assembramenti e che sugli autobus non si superino le quote previste di carico. "Ulteriore step - proseguono - rigurda il rapportarci in maniera diretta con i giovani, per fornire loro le indicazioni, ad esempio, sull'utilizzo corretto delle stesse mascherine oppure sul distanziamento. In questo senso, comunque, gli alunni stanno dimostrando grande senso di responsabilità, grazie anche all'ausilio dei presidi, degli insegnanti e dell'intero personale". (Video Eliuz Photography)

POLIZIA LOCALE E PROCIV: RISPETTO DELLE MISURE ANTI-COVID FUORI DA SCUOLA



