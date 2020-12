'Lettera di Natale' ai bambini

‘Quella notte, per vincere le sette paure’... la lettera di Natale dell'Arcivescovo di Milano Mario Delpini quest’anno ha preso la forma di una raccolta di brevi racconti interpretati da personaggi famosi.

Nel contesto della pandemia, fonte di tanti interrogativi e angosce anche per i più piccoli, l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha scelto di dedicare al tema delle paure la sua consueta Lettera di Natale a bambini e ragazzi. Una lettera che quest’anno ha preso la forma di una raccolta di brevi racconti: ‘Quella notte, per vincere le sette paure’. Grazie alla disponibilità e alla collaborazione di alcuni attori, attrici e personaggi del mondo dello spettacolo, le storie dei ragazzi di Betlemme invitati ad affrontare le proprie paure con la grazia della preghiera, vengono interpretate da Luca Argentero, Simona Atzori, Cristiana Capotondi, Paola Pitagora, Giacomo Poretti, Giovanni Scifoni e Davide Van De Sfroos. “Alcune tra le cose che succedono sgomitano per farsi avanti per diventare notizie - scrive l’Arcivescovo nell’introduzione del libro -: sono le cose strane, i fatti dolorosi, gli eventi disastrosi. Pertanto, se un bambino sente le notizie del giorno e ascolta i discorsi degli adulti ha buone ragioni per avere paura. Ma io vi voglio raccontare la storia dei ragazzi di Betlemme e delle loro sette paure. Loro hanno ricevuto una grazia, quella notte, la notte di Natale”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro