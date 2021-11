Quegli angeli dietro l'obiettivo

Foto e testi che raccontano il mondo dentro la casa di riposo. Persone, istanti e la lunga e difficile emergenza Covid-19 (lockdown e restrizioni). Le emozioni che diventano racconti nel libro 'I nostri cari angeli' di Diego Colombo, massofisioterapista della 'San Giuseppe - Opera Don Guanella' di Castano.

L'abbraccio tra Guido e la moglia Maria dopo oltre 100 giorni lontani, un anziano riflesso nella finestra da cui sta osservando il paesaggio attorno oppure i difficili momenti a letto con l'ossigeno a causa del Covid-19 e molti altri singoli attimi. Uno scatto, ancora uno e uno di nuovo: ce ne sono di prima dell'emergenza Coronavirus, la maggior parte, però, sono appunto del lungo e complesso periodo di pandemia. Le immagini, alla fine e inevitabilmente, si mischiano con le emozioni (tante, tantissime), ma soprattutto raccontano quel mondo fatto di relazioni, incontri, amicizie e sentimenti; perché è proprio da qui che è nata l'idea de 'I nostri cari angeli', il libro di Diego Colombo, massofisioterapista alla casa di riposo San Giuseppe - Opera Don Guanella di Castano. "Il più delle volte, infatti, si pensa a queste strutture come luoghi che sembrano lontani dalla realtà, invece al loro interno c'è la vita per la maggior parte identica a quella fuori - spiega lo stesso Colombo - Ci sono, ad esempio, gli ospiti che socializzano, c'è la condivisione, quindi le varie attività che, ogni giorno o in maniera periodica, vengono organizzate, fino, purtroppo, pure alla commozione, alle lacrime e al dolore per chi se ne va per sempre. Ecco, allora, il messaggio che abbiamo voluto racchiudere nelle singole pagine". Foto e testi, insomma, che partendo dal presente (l'anno e mezzo, ormai quasi due, di emergenza) diventano vera e propria narrazione, raggiungendo i cuori e l'anima. "Una raccolta di un'ottantina di immagini, accompagnate da scritti (in italiano e in inglese) di noti giornalisti e non solo, che mettono assieme persone e attimi. Un progetto, poi, che ha preso forma dagli scatti fatti durante il lockdown e qualcuno anche precedentemente. Ne avevo all'incirca 180-190, così parlando con don Danilo, direttore della casa di riposo, ci siamo chiesti "perché non realizzare qualcosa?" e il pensiero è andato, appunto, ad un libro. Il primo passo, dunque, è stato contattare una casa editrice, nello specifico la 'Scripta Maneant', poi, una volta che la proposta ha riscosso l'interesse, ci siamo attivati per selezionare le foto, informando nel contempo i familiari degli anziani per avere le liberatorie alla pubblicazione. E, oggi, il volume è realtà (lo si può ordinare in qualsiasi libreria oppure lo trovate sul sito della stessa 'Scripta Maneant Edizioni' o negli store online), senza dimenticare, ovviamente, il tassello finale e più importante, ossia che l'iniziativa è a scopo benefico, in quanto l'intero ricavato dalle vendite verrà devoluto all'Unicef".

