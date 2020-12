Il compleanno di Teo

Una festa per Teo, un compleanno speciale: questa sera alle 21, tutti online. "Tutti vestiti di arancione, preparate il vino buono: sarà una festa, perché a Teo piaceva festeggiare la bellezza della vita".

In questo assurdo 2020 che tante vite si è portato via senza dare il tempo di capire, comprendere e forse poter piangere... vi è anche un amico/collega davvero speciale: Matteo Losa. Un ragazzo dal cuore d'oro, sempre sorridente, capace di abbracci così "forti" ed intensi, e sempre pronto a dare speranza e forza per credere nei propri sogni, perchè "Insieme si può", anche in questo tempo sospeso che ci obbliga a tenerci distanti. La sua lunga sfida contro la malattia che lo ha colpito tanti anni fa non è stata persa, perchè se lui non c'è più, le sue storie e il suo coraggio nel testimoniare e incentivare la ricerca AIRC proseguono. Proseguono con la sua fidanzata, Francesca Favotto, proseguono nei suoi racconti, proseguono con lui...

Oggi, 15 dicembre, esattamente 38 anni fa nasceva Matteo Losa: tutti coloro che lo hanno conosciuto, amato e hanno condiviso con lui momenti importanti di vita lo vogliono festeggiare, a loro modo, in diretta.

"Che ne dite di trovarci insieme, da tutta Italia, da tutto il mondo, vestiti di arancione, collegati sul suo account Instagram @fairitales e su Facebook tramite questa pagina per una breve diretta? - commenta Francesca - Leggerò dei passaggi dei suoi libri e con un bicchiere di vino o di spumante in mano o di quello che volete voi, brinderemo alla sua memoria e all'Amore che ci ha lasciato. Tutti vestiti di arancione, preparate il vino buono: sarà una festa, perché a Teo piaceva festeggiare la bellezza della vita".

Appuntamento alle ore 21 su Matteo Losa Fairitales

