Di corsa da San Fruttuoso a Inveruno

Un’esperienza di ‘crescita’ per amicizia, legami, fede,... La fiaccolata è da sempre, in ogni parrocchia, un momento molto significativo per testimoniare il portare la ‘luce’ della fede da un luogo altamente simbolico alla propria comunità. Anche quest’anno ragazzi e ragazze della comunità di Inveruno e Furato hanno partecipato numerosi all’iniziativa promossa dagli educatori. Il primo giorno era dedicato alla visita della Basilica di San Fruttuoso, un luogo incantevole nel mare della Liguria, da sempre di grande fascino e suggestione. “Durante il tragitto abbiamo avuto anche la fortuna di vedere i delfini - ci racconta suor Silvia Testa - visita culturale, mare, messa,... Davvero meraviglioso! Poi siamo partiti da Rapallo il giorno seguente per arrivare a Tortona, accolti in una casa delle suore orsoline, quindi siamo ripartiti per arrivare ad Inveruno”. Il gruppo è arrivato alla messa delle 18 per poi proseguire all’evento ‘Let’s sport’: “Hanno partecipato circa 48 ragazzi accompagnati da educatori e adulti - prosegue suor Silvia - Un clima molto bello, capace di far vivere a tutti il ‘momento’: la cosa giusta al momento giusto; un bellissimo mix tra le varie fasce d’età”. Una bellissima opportunità per ritrovarsi e ‘ripartire’ dopo le vacanze estive guardando agli impegni e alle iniziative del nuovo anno pastorale

