Siete pronti a vendemmiare?

L’iniziativa per i bambini è in programma sabato e permetterà ai partecipanti di raccogliere i grappoli maturi dalle viti del parco, seguendo un antico rito, prima della pigiatura con i piedi.

Tempo di vendemmia anche a Cuggiono. Se un tempo era il mese di settembre a evocare l’immagine della raccolta dell’uva, quest’anno l’appuntamento arriva in anticipo: sabato 23 agosto, alle ore 14, nel parco di Villa Annoni, lo Storico Museo Civico Cuggionese ETS invita grandi e piccoli a vivere da protagonisti l’antica tradizione contadina.

L’iniziativa “Tutti insieme a vendemmiare” permetterà ai partecipanti di raccogliere i grappoli maturi dalle viti del parco, seguendo un rito che da generazioni scandisce la fine dell’estate e che a Cuggiono mantiene un forte legame con la storia locale e con il celebre vino “baragioeu”.

Come nelle migliori tradizioni, non mancherà la pigiatura dell’uva, un momento gioioso e partecipato soprattutto dai bambini, che potranno provare l’emozione di immergere i piedi nei tini, rivivendo gesti che appartengono al passato agricolo del territorio.

«È un’occasione per stare insieme, divertirsi e al tempo stesso trasmettere alle nuove generazioni il valore di una cultura che ha radici profonde nella nostra comunità» spiegano gli organizzatori del Museo, che ricordano ai partecipanti di portare con sé forbici e guanti.

L’evento si inserisce nel percorso che condurrà alla tradizionale Sagra del Baragioeu, in programma a inizio settembre, quando il vino ottenuto dall’uva raccolta sarà protagonista insieme a mostre, concerti e momenti culturali.

