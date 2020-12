Un invito e un appello per un Natale, certo diverso (l'emergenza Covid), ma che non deve perdere la sua magia e il suo spirito e deve essere ancora di più di vicinanza.

Un invito e un appello per un Natale, certo diverso (l'emergenza Covid), ma che non deve perdere la sua magia e il suo spirito e deve essere ancora di più di vicinanza. "Compra locale..." lo dice e lo scrive l'Amministrazione comunale di Vanzaghello, per far sentire, di nuovo, il suo sostegno alle diverse attività commerciali del paese, già duramente provate dalla pandemia. I nostri commercianti offrono qualità eccellente, vastità di scelta e, da sempre, sono parte fondamentale del tessuto sociale della comunità - spiega l'attuale governo cittadino - È importante, quindi, che ognuno di noi dimostri quanto ci sono care queste realtà, usufruendo dei loro servizi e acquistando i prodotti da loro trattati, così che tale abitudine possa continuare anche finita l'emergenza. In questi giorni, sarà distribuita a tutte le attività commerciali una locandina da affiggere sulla propria vetrina. Inoltre, come Amministrazione stiamo cercando di rendere questo periodo meno difficoltoso: l'ultimo passo è stata l'approvazione della riduzione della Tari per le utenze non domestiche, ma arriveranno altri piccoli aiuti che, ci auguriamo, possano agevolare le numerose realtà del nostro territorio".

