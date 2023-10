Hobbisti e associazioni per Natale

La Pro Loco Vanzaghello ha in programma per venerdi 8 dicembre la 'Festa di Natale' (dalle 10 alle 18). Hobbisti e espositori che vogliono partecipare: ecco come fare.

La Pro Loco Vanzaghello ha in programma per venerdi 8 dicembre la 'Festa di Natale' (dalle 10 alle 18). E proprio per l'occasione, ecco anche il consueto mercatino per le vie del paese. Gli hobbisti e le associazioni che vorranno partecipare, allora, lo potranno fare inviando una mail a mercatinovanzaghello [at] libero [dot] it, indicando nome, cognome, residenza, codice fiscale e specificando cosa si espone. Per gli hobbisti e le associazioni di Vanzaghello l'iscrizione è gratuita; per gli hobbisti che arrivano da fuori paese il costo è di 20 euro, per le associazioni ed onlus invece 10 euro. Il pagamento, infine, sarà effettuato in loco (la corrente è inclusa nel prezzo e verrà fornita dalla stessa Pro Loco, grantendo un massimo di 100 watt per espositore).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!