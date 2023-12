Natale: l'8 dicembre tutti in piazza a Vanzaghello

Tutti in festa a Vanzaghello per Natale. Venerdì 8 dicembre, allora, ecco un'intera giornata di appuntamenti per piccoli e grandi, organizzata dalla Pro Loco e dall'Amministrazione comunale.

Tutti in festa a Vanzaghello per Natale. Venerdì 8 dicembre, allora, ecco un'intera giornata di appuntamenti per piccoli e grandi, organizzata dalla Pro Loco e dall'Amministrazione comunale. In piazza Sant'Ambrogio e nelle vie del centro, dalle 10 alle 18, mercatino, mini luna park e street food; quindi, dalle 11 alle 12 'Babbo Natale in un click' e dalle 11 alle 12.30 esibizione live di Musikademia. Nel pomeriggio, invece, dalle 15 artisti di strada 'La banda del sogno perduto', live music con Claudia Ascia e trio musicale acustico 'I nuovi eroi'. Alle 16.30, poi, accensione dell'albero e delle luminarie, alle 16.45 coro dei bambini di Vanzaghello e piccolo coro San Paolo di Milano e alle 17.30 spettacolo di fuoco.

