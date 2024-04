Acquisti online e truffe, come tutelarsi?

In un mondo in cui commercio online si espande sempre più rapidamente bisogna imparare ad adottare le misure di sicurezza adeguate. Come tutelarsi e come riconoscere i segnali di allarme?

In un mondo in cui commercio online si espande sempre più rapidamente, va affrontato con estrema cautela il rischio di truffe. Con il volume d'affari che si moltiplica in maniera esponenziale, come dimostra il fatturato di ben 170 miliardi di dollari ottenuto da Amazon nel mondo nel solo quarto trimestre del 2023, inevitabilmente cresce anche la necessità per i consumatori di adottare delle misure di sicurezza adeguate. Come tutelarsi dunque e come riconoscere i segnali di allarme?

Comprare su siti sicuri

Il primo step da compiere è quello di affidarsi a venditori riconoscibili, trasparenti, affidabili. I prezzi eccessivamente bassi, siti o piattaforme non verificate, e offerte che sembrano troppo belle per essere vere possono nascondere le peggiori insidie. Per proteggersi è poi fondamentale utilizzare metodi di pagamento tracciabili, effettuare l’acquisto tramite e-commerce riconosciuti (ad esempio piattaforme note come Amazon, ebay o Zalando, o ai siti ufficiali dei brand), e diffidare di offerte irrealistiche sono tutti passi fondamentali per proteggersi.

In caso di truffa denunciare tempestivamente

Tuttavia, se, nonostante le precauzioni, capita di diventare vittima di truffatori, è fondamentale agire prontamente per tentare di recuperare quanto perso. In questa situazione il primo importante passo è la denuncia presso le forze dell'ordine, che può essere supportata da procedure iniziali online attraverso il portale della Polizia di Stato. Presso un ufficio di polizia si completa la denuncia e si forniscono eventuali integrazioni che conferiranno validità legale all'operazione iniziata sul web.

Assicurarsi

Un fattore rilevante di tutela è rappresentato dal mondo delle assicurazioni. Molti prodotti assicurativi tra le varie offerte di assicurazione casa garantiscono una copertura anche rispetto alle truffe su Internet. In particolare sono previste propone tutele per gli acquisti online, la protezione dal furto di identità digitale, per l’attività di home-banking: può essere chiesto un rimborso per le spese legali e altre attività da sostenere in seguito ad atti di cyberbullismo, cyberstalking o diffamazione in Rete.

Fare attenzione ai dettagli

Nel variegato contesto dell’e-commerce, le truffe si possono manifestare in molteplici forme: a volte i prodotti non vengono mai spediti, altre volte vengono recapitati oggetti di qualità inferiore rispetto a quella pubblicizzata o completamente diversi. Alcuni venditori possono usare immagini ingannevoli o descrizioni false per attrarre acquirenti incauti. L'esperienza degli utenti viene ulteriormente complicata da annunci poco affidabili che proliferano anche sui social network, dove gli utenti, spesso in momenti di distrazione, possono abbassare la guardia.

Verificare i contatti e-mail e numeri telefonici

Un prezioso consiglio per evitare truffe e riconoscere siti sicuri alzando il livello di sicurezza, inoltre, è quello di verificare sempre la provenienza delle e-mail, l'autenticità dei numeri di telefono e l'attendibilità dei siti attraverso recensioni e feedback. Inoltre, vale la pena considerare con una buona dose di scetticismo le proposte vantaggiose o guadagni facili.

Riconoscere e cestinare messaggi ingannevoli

Le truffe online ovviamente non si limitano ai soli acquisti ma possono estendersi a varie forme di inganno, inclusi tentativi di phishing (molto frequenti) che mirano a sottrarre dati sensibili attraverso l'imitazione di enti affidabili. Pertanto, allo scopo di proteggere i propri dati (personali o finanziari che siano) è una necessità verificando con precisione ogni transazione e ogni comunicazione ricevuta., riconoscendo e cestinando i messaggi ingannevoli o sospettati di esserlo.

I diritti del consumatore

Nell'ambito strettamente legale, i consumatori godono di specifici diritti che includono il diritto all'informazione e il diritto di recesso (entro 14 giorni). È assicurata a tutti noi la possibilità di annullare un acquisto entro un determinato periodo. Per tutelarsi in un ambiente e-commerce in costante evoluzione e con un fattore di rischio di possibili truffe anche la consapevolezza e l'esercizio dei diritti del consumatore ha un ruolo senz’altro di rilievo.

