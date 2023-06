Un nuovo Distretto del Commercio

Sta nascendo un nuovo progetto, che comprende anche finanziamenti a fondo perduto, per le attività dei comuni di Castano, Nosate, Robecchetto, Turbigo e Vanzaghello. Già programmate le presentazioni.

Distretto del commercio, una nuova opportunità per i comuni del nostro territorio. Oltre a quello che riguarda Arconate, Bernate, Buscate, Cuggiono, Inveruno e Magnago, e quello di Marcallo-Mesero-Boffalora, sta nascendo anche un progetto per Castano Primo, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghello. Il nuovo distretto nasce anche per iniziativa di Confcommercio e della Camera di Commercio di Milano.

I finanziamenti erogati a fondo perduto erogheranno somme fino a 5000 euro che coprano al massimo il 505 delle spese per le migliorie alle attività che si aggiudicheranno il bando.

I prossimi incontri di presentazione, nei comuni interessati dal bando:

• 6 giugno 14.30 – presso Sala Consiliare – Vanzaghello;

• 6 giugno ore 20.30 – presso Biblioteca Comunale Via Ponte Castano 2 – Nosate;

• 7 giugno 20.30 – presso Sala Consiliare Villa Rusconi – Castano Primo;

• 8 giugno 14.30 – presso Sala Consiliare – Robecchetto con Induno.

