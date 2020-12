‘Buono regalo personalizzabile’, un dono responsabile che sostiene i commercianti dei tre Comuni coinvolti, spendibile poi presso tutti gli esercizi commerciali aderenti.

Non sappiamo ancora che Natale sarà, cosa ci aspetta, con chi e come potremo festeggiare... Ma mai come in questo periodo, di concomitante pandemia e clima natalizio, che ci rende naturalmente più buoni, siamo spinti a pensare meno a noi stessi e più agli altri. Come possiamo aiutare? Il pensiero va automaticamente alla beneficenza… Quest’anno, però, possiamo fare del bene con i nostri regali e acquisti natalizi anche a un’altra categoria: quella dei commercianti del territorio, prostrati da chiusure forzate e costi per il rispetto di rigidi protocolli di sicurezza, aiuti scarsi o poco tempestivi. Sono tante le iniziative del territorio del magentino, patrocinate o organizzate da Confcommercio Magenta e Castano Primo. La prima è ‘I tuoi regali? Acquistali nel tuo Comune’, iniziativa del Distretto del Commercio proposta dai Comuni di Marcallo con Casone, Mesero e Boffalora. Consiste nell’acquisto di un ‘Buono regalo personalizzabile’, un dono responsabile che sostiene i commercianti dei tre Comuni coinvolti, spendibile poi presso tutti gli esercizi commerciali aderenti. Continua, inoltre, ‘A Casa Tua’, l’iniziativa di asporto e consegna a domicilio che permette di ricevere direttamente a casa propria tutto ciò che ci serve, senza ricorrere ai colossi dell’online, bensì sostenendo l’economia locale. Si tratta di un progetto che si rivolge in particolar modo alle persone più fragili, che per condizioni di età o salute dovrebbero evitare di uscire di casa in questo periodo. In tutto il magentino, inoltre, è attivo ‘Natale Sotto Casa’, iniziativa di valorizzazione dei negozi di vicinato in concomitanza delle feste che si propone di dare visibilità a quei negozianti di fiducia, a cui possiamo dare del “tu” e che nella loro attività ci mettono la faccia, ogni giorno.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro