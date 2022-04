Michael Gibbs... 'Dieci anni dopo'

Ci ha fatto emozionare con una trilogia a tutta suspense e ora è pronto a tornare: Michael Gibbs, giovane scrittore magentino, sta per presentare 'Dieci anni dopo'.

Ci ha fatto emozionare con una trilogia a tutta suspense e ora è pronto a tornare: Michael Gibbs, giovane scrittore magentino, sta per presentare al pubblico il primo tassello di una nuova trilogia. Dopo ‘Cieli di tempesta’, ‘Nebbia di cadaveri’ e ‘Ricordi di morte’, con protagonisti l’ispettore capo Alessandro Rossini e il suo fidato socio Luca Bernardi, Gibbs presenterà il prossimo mese la nuova fatica, intitolata ‘Dieci anni dopo’. Per la prima volta, il romanzo uscirà in contemporanea in lingua italiana e nella versione inglese. La copertina è pronta, e la quarta recita: “Le avventure parallele in varie parti del pianeta di giovani protagonisti che crescono, maturano e cambiano. Le loro passioni e le loro scelte li proiettano verso il futuro e le incognite della fatalità”. Questo l’unico assaggio che ha voluto donare ai lettori Michael Gibbs, 35 anni, autore non solo di romanzi thriller, ma anche di poesie in italiano e in inglese (pubblicate ne ‘Il canto del silenzio’ e ‘Drops of Calm in an Ocean of Restlessness’) e di canzoni. L’appuntamento è per sabato 7 maggio alle 21 presso Casa Giacobbe a Magenta, evento in collaborazione con la casa editrice 'Il Ciliegio' e con l’associazione culturale 'Ragazzi di Magenta', nel corso del quale Michael svelerà tutti i dettagli della sua nuova impresa letteraria.

