L'incontro intitolato 'Usa, l’incertezza delle urne, paese in crisi, quale futuro?' è in programma in diretta Facebook, viste le restrizioni imposte dal Covid-19, giovedì 29 ottobre alle 21.

Donald Trump o Joe Biden? Repubblicani o democratici? Continuità o cambiamento? Gli Stati Uniti d’America sono chiamati in questi giorni a un test elettorale di fondamentale rilevanza non solo per la scelta del presidente ma anche per un preciso modello di sviluppo del paese. L’argomento è suscettibile di ampio approfondimento e qualche spunto al riguardo potrà provenire dall’incontro intitolato 'Usa, l’incertezza delle urne, paese in crisi, quale futuro?' in programma in diretta Facebook, viste le restrizioni imposte dal Covid-19, giovedì 29 ottobre alle 21. A organizzarlo sono una serie di associazioni ovvero il circolo culturale 'Polis' di Legnano, Città dell’Uomo, Rosa Bianca, C3 dem e il Sicomoro. Ne parlerà Emiliano Bos, corrispondente della Radio televisione della Svizzera Italiana da Washington. Moderatore dell’incontro sarà Paolo Rappellino, giornalista del gruppo San Paolo. L’evento potrà essere seguito sulle pagine Facebook di C3 Dem (Costituzione, concilio, cittadinanza), Rosa Bianca e il Sicomoro. Un’occasione per approfondire i diversi temi in campo che coinvolgono non soltanto il futuro degli Stati Uniti in quanto tali, ma l’assetto geopolitico e le relazioni economiche e sociali tra paese a stelle e strisce e resto del mondo.

