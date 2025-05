Legnano è pronta per il Palio

Una giornata che, come da tradizione, unirà storia, fede, passione e appartenenza, trasformando il centro cittadino in un palcoscenico a cielo aperto dove le Contrade sfileranno e si sfideranno.

È tutto pronto a Legnano per il ritorno del Palio, l’evento più sentito e identitario della città, in programma domenica 25 maggio. Una giornata che, come da tradizione, unirà storia, fede, passione e appartenenza, trasformando il centro cittadino in un palcoscenico a cielo aperto dove le Contrade si sfideranno non solo nella corsa, ma anche nella capacità di emozionare e raccontare un’eredità antica e condivisa.

Il via ufficiale alla giornata sarà alle ore 10.00 in piazza San Magno, con la Santa Messa sul Carroccio. A seguire, uno dei momenti più solenni: l’investitura religiosa dei Capitani del Palio e la benedizione dei cavalli e dei fantini, veri protagonisti della corsa che si disputerà nel pomeriggio. Una cerimonia carica di simboli e significati che richiama l’unione tra spiritualità e tradizione civile.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.30 da Piazza Carroccio, prenderà il via la sfilata storica: un corteo sontuoso con oltre mille figuranti in abiti d’epoca fedelmente ricostruiti, che rappresentano le comunità, i mestieri e i valori del XII secolo. Tra gli elementi più attesi, il Carroccio trainato da sei buoi bianchi e la Compagnia della Morte, guidata dall’eroico Alberto da Giussano, icona leggendaria della battaglia di Legnano del 1176.

Il gran finale si terrà nello Stadio “Giovanni Mari” a partire dalle ore 15.30, dove la sfilata storica troverà il suo compimento tra onori al Carroccio, carica della Compagnia della Morte e l’attesissimo Palio delle Contrade, la corsa ippica che decreterà la contrada vincitrice dell’edizione 2025.

