A chi importa? Le reazioni di partiti e opinione pubblica di fronte alla guerra oggi e nel passato

Mercoledì 10 luglio alle 18 nel parco della biblioteca di via Cavour, secondo appuntamento de “La cultura della Pace in un mondo di guerre”, il ciclo di quattro incontri organizzato dall’amministrazione comunale di Legnano nell’ambito del programma “La Bella estate” e in un frangente storico drammaticamente caratterizzato dal moltiplicarsi dei conflitti.

Dopo il successo di “People have the power”, l’incontro tenuto il 26 giugno da Enrico Merlin, mercoledì toccherà al giornalista Massimo Rebotti riflettere sul tema “I partiti politici e l’opinione pubblica italiana di fronte alla guerra. Un confronto fra il passato e il presente”. Rebotti, nel suo intervento, partirà da un fatto di poco più di vent’anni fa: la mobilitazione mondiale per la Pace che il 15 febbraio 2003 coinvolse quasi mille città. A tutt’oggi quella manifestazione resta un episodio unico nella storia dei movimenti pacifisti. Oltre 100 milioni di persone sfilarono contro la Seconda guerra del Golfo. Oggi, con conflitti “più vicini”, nulla del genere è pensabile. È cambiata l’opinione sulla guerra? O sono cambiate le guerre? Oppure sono cambiate le modalità di partecipazione alla vita pubblica? L’incontro vuole stimolare un confronto con il passato per capire cosa succede oggi.

