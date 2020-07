I numeri della differenziata

Le indicazioni dei dati mettono per ora, almeno in parte, il sorriso. I cittadini di Busto Garolfo stringono sempre più poderosamente la mano alla raccolta differenziata.

Le indicazioni dei dati mettono per ora, almeno in parte, il sorriso. I cittadini di Busto Garolfo stringono sempre più poderosamente la mano alla raccolta differenziata. Musica dolce per le orecchie dell'assessore Patrizia Campetti che ricorda: "Rispetto al 71,9 di prima, adesso siamo arrivati al 73,49". E, se il differenziato fa suonare le campane a festa, il suono della quantità di produzione di rifiuti è altrettanto festante: rispetto al 2019, infatti, la riduzione è stata di 262.951 chilogrammi. Vi è, però, da registrare, puntualizza sempre l'assessore bustese, la freccia tendente verso l'alto del costo di smaltimento e recupero, almeno per alcune voci. Per quanto attiene agli ingombranti l'aumento è del 35 per cento, vale a dire dai precedenti 162 Euro a tonnellata a 220; stesso discorso per il legno che passa da 50 a 70 Euro a tonnellata. Campetti ferma poi l'attenzione sull'importo della Tari: "La copertura prevista sarebbe del 100 per cento - spiega - quest'anno, a causa dell'emergenza Covid-19, potrà essere solo del 98,6 per cento per effetto della riduzione di 25 mila Euro di introiti per quanto riguarda le imprese in difficoltà". Fin qui l'affresco sul presente, poi il campo visivo si spalanca sull'immediato futuro: "Abbiamo il contratto d'appalto con l'azienda Ideal Service in scadenza nel 2021 - puntualizza Campetti - stiamo valutando una serie di misure migliorative da introdurre; in primo luogo spingeremo verso l'incremento e l'ottimizzazione di alcuni servizi, tra cui la raccolta porta a porta degli ingombranti su prenotazione". Il salto in avanti, ricorda Campetti, concernerà anche la raccolta del verde "di cui sarà ottimizzata la raccolta porta a porta". Fanno parte del nuovo corso anche la dotazione "Di mezzi più moderni per effettuare l'attività di spazzamento e ridurre così i tempi" e "Il monitoraggio sull'accesso all'ecocentro con una rimodulazione degli orari di apertura". Sul piano della sensibilizzazione, il Comune si propone di spingere l'acceleratore su una più significativa contrazione della produzione di rifiuti "Attraverso - conclude Campetti - lo sviluppo di nuove modalità comportamentali".

