Consiglio di Stato: "Sì alla discarica"

Il Consiglio di Stato ha respinto una serie di ricorsi tesi a bloccare il progetto della discarica nel Parco del Roccolo. Il commento deluso dei sindaci di Busto Garolfo, Casorezzo e Canegrate.

Un nuovo ostacolo da una parte, un grande via libera dall’altra. A seconda dei punti di vista, la decisione del Consiglio di Stato che di fatto avalla il progetto di creazione della discarica nel Parco del Roccolo è positiva o negativa.

I sindaci di Busto Garolfo, Casorezzo e Canegrate, Susanna Biondi, Pierluca Oldani e Matteo Modica, hanno rilasciato un comunicato stampa congiunto con il quale commentano le decisioni del massimo organo di giustizia amministrativa italiana:

“Prendiamo atto del parere negativo del Consiglio di Stato, che ha respinto i nostri appelli (come peraltro quelli di Solter e Città Metropolitana Milano) contro il disastroso progetto della discarica nel Parco del Roccolo.

In attesa del giudizio su un ricorso ancora pendente, ci riserviamo il tempo necessario per approfondire le sentenze e valutare gli aspetti legali.

Di certo confermiamo la nostra volontà di percorrere tutte le strade che ci consentano di contrastare un progetto dannoso per l’ambiente e per il territorio, portato avanti senza nemmeno rispettare le sospensive imposte negli ultimi mesi ed in spregio alla voce dei cittadini e delle associazioni che sostengono la nostra battaglia per il Parco del Roccolo”.

Un ulteriore passo in avanti, dunque, per la costruzione di un’opera che di certo non fa bene all’ambiente del nostro territorio.

