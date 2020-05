28 maggio 1968... Comune

Il 28 maggio, una data storica per Vanzaghello e per i vanzaghellesi. Già, perché proprio 52 anni il paese del nostro territorio tornò ad essere Comune autonomo e indipendente.

Il 28 maggio: non una data qualunque per Vanzaghello e i vanzaghellesi, ma la data con la 'D' maiuscola. Il 28 maggio del 1968, 52 anni fa quando proprio il paese del nostro territorio, in quel momento frazione della vicina Magnago, con la firma del Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat al Decreto numero 761 tornò ad essere Comune autonomo e indipendente. Quanto tempo è passato, quanti ricordi ed emozioni che, inevitabilmente, si mischiano assieme, riportando nei cuori e nella testa della popolazione una serie di immagini che, una dopo l'altro, riaffiorano e strappano anche (in fondo diversamente non potrebbe essere) anche una grande commozione. Perchè di strada da allora la cittadina del Castanese ne ha fatta e tanta, crescendo passo dopo passo e guardando sempre più al presente ed al futuro con collaborazione, condivisione e impegno. "52 anni fa si concretizzava ciò che per molti era solo un miraggio - dice il l'attuale sindaco Arconte Gatti - In occasione di questo avvenimento storico, come Amministrazione Comunale abbiamo deciso di omaggiare coloro che hanno reso possibile tutto ciò con una doppia iniziativa, da una parte ecco, infatti, un video dell'epoca (pubblicato sui canali istituzionali e social), dall'altra, invece, daremo vita, il prossimo anno, ad un annullo filatelico in collaborazione con Poste Italiane. Il bollo speciale entrerà a far parte della collezione storica postale e sarà esposto presso il Museo delle Poste e Telecomunicazioni di Roma. La rappresentazione del nostro Comune, però, sarà da voi elaborata; pertanto, a breve, vi forniremo le indicazioni per poter partecipare, dando così ciascuno il proprio contributo".

UNA STORIA FATTA DI IMPEGNO ED EMOZIONI: LO STORICO VIDEO DELLA RAI



