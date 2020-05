Paure e aiuti in un video

Volontari del servizio civile di Busto Garolfo: Asia, Martina e Leonardo hanno deciso di realizzare un duplice video nel quale evidenziano due atteggiamenti.

Sono in tre e in comune hanno tre cose: essere volontari del servizio civile di Busto Garolfo, dare il loro apporto alla Protezione Civile per sostenere la situazione di bisogno derivante dall'emergenza COVID-19 e pensare in positivo. Asia, Martina e Leonardo hanno deciso di realizzare un duplice video nel quale evidenziano due atteggiamenti; il primo, in modo provocatorio, mette in luce la rassegnazione, l'egoismo e la paura che hanno investito molti in questo periodo, mentre il secondo si focalizza sulla bellezza del donarsi, dello sperare e fare sperare e dello spendersi per chi si trova in difficoltà. E naturalmente loro invitano, non a parole ma con la concretezza dell'esperienza di aiuto che stanno vivendo, a sposare la seconda strada. E il loro concetto è chiaro: tutti insieme, ognuno con il suo piccolo pezzo, risorgeremo. Con lo spirito della comunità aperta e non con quello di chi si chiude a riccio avendo paura prima di tutto di se stesso. Il video appare integralmente sul profilo social "Strada provinciale 12" e le sue parole toccano il cuore "Non andrà tutto bene- dicono nel primo video - e non provate a dirmi che c'p qualcosa di positivo in questo periodo, è evidente che domani non splenderà il sole, e non è vero che noi italiani siamo uniti , perché se ci si presta attenzione è più facile pensare a se stessi e non aiutare la comunità". A questo disfattismo i tre volontari contrappongono invece un atteggiamento di solarità improntato al mutuo sostegno tipico di una comunità che sa guardare al futuro e si rende conto di disporre delle risorse adatte, prima di tutto sul piano umano, per risalire da questo momento di prostrazione. "Andrà tutto bene- è uno stralcio del secondo video da loro proposto -ed è impossibile immaginare che prepararsi al peggio sia l'unica cosa da fare, e bisogna sapere che è essenziale, in questo momento di emergenza, il volontario e non è più importante fare l 'influencer". E si conclude: "è evidente che c'è qualcosa di buono in questo periodo e non provate a dirmi che andrà tutto bene". Il video scorre in senso contrario al primo, ovvero dal basso verso l'alto a indicare la capacità, la voglia di una risalita possibile a tutti se solo ci si creda davvero fino in fondo. Una bella pagina di speranza con il volto di tre giovani che hanno scelto di fare della loro vita un capolavoro di solidarietà e di attenzione verso chi li circonda e invitano i bustesi a fare altrettanto. Senza paura e con grande spirito di comunità.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro