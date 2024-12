Andrea, onoreficenza al Merito della Repubblica

"Il cavaliere, presidente dell Club Auto Sportive Legnanesi, è stato ritenuto meritevole di questo importantissimo riconoscimento per le sue attività e iniziative a sostegno delle persone fragili".

Della sua vita ha fatto un inno all'aiuto al prossimo. La nobile attività di Andrea Rondanini ha ora ricevuto un riconoscimento ovvero il cavalierato del lavoro. Una notizia che ha riempito di soddisfazione l'intera comunità di Busto Garolfo in cui è una figura molto conosciuta e apprezzata. La consegna del titolo è avvenuta nella sala delle colonne della Prefettura di Milano. "Insieme al prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ho avuto l'onore di consegnare al nostro cittadino Andrea Rondanini l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana - spiega in una nota il sindaco di Busto Garolfo Giovanni Rigiroli - il cavaliere, presidente dell Club Auto Sportive Legnanesi, è stato ritenuto meritevole di questo importantissimo riconoscimento per le sue attività e iniziative a sostegno delle persone fragili , in particolar modo dei bambini colpiti da malattie genetiche rare, il suo operato è sempre stato caratterizzato da massima riservatezza e non ha mai avuto protagonismi, privilegiando il fare all'apparire, lo ringrazio di cuore per le attività benefiche svolte , per l'impegno verso i più deboli e per il lustro che ha dato al nostro paese". Rondanini, dal canto suo, ha preso spunto dal riconoscimento a lui attribuito per lanciare un appello generale: "siamo tutti in grado di fare qualcosa per gli altri se vogliamo, ma la cosa importante è mettere sempre il cuore e l'anima, sono fiducioso nel fatto che quest'onorificenza sia anche un modo per avvicinare più persone all'unione e all'altruismo".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!