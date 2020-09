La sua vita si è spenta a soli undici anni. Ma lui, il piccolo Francesco Dati continua a vivere nel ricordo. E ci vivrà ancora di più grazie alla raccolta di donazioni.

La sua vita si è spenta a soli undici anni. Ma lui, il piccolo Francesco Dati conosciuto anche come 'guerriero Kekko' la cui prematura scomparsa ha scosso tutta la comunità di Busto Garolfo, continua a vivere nel ricordo. E ci vivrà ancora di più grazie alla raccolta di donazioni organizzata in suo nome dai genitori dell'Istituto Comprensivo Tarra e ribattezzata appunto 'Uniti per Francesco'. I contributi pervenuti andranno a dare preziosissima linfa all'associazione Obm Ospedale dei Bambini Milano Buzzi Onlus. L'IBAN a cui farla pervenire è IT 23 K 05034 01730 000000043623. Ulteriori dettagli saranno reperibili anche al sito www.ospedaledeibambini.it. E così Francesco potrà continuare a vivere in piccoli, grandi gesti di solidarietà che hanno la freschezza e la speranza del suo cuore. Di un cuore che, al di là di ogni confine temporale, si è fatto eterna memoria.

