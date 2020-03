Da Robecchetto e Malvaglio e da Arconate al Tigros di Buscate ed al Gigante di Castano, per acquistare i beni di prima necessità: ecco quando e come sarà consentito.

Spostamenti per la spesa: ecco alcune fondamentali indicazioni. "Per contemperare il divieto di spostamento dal Comune nel quale ci si trova e il diritto agli approvigionamenti di beni di prima necessità, nel caso non siano disponibili nel proprio Comune, ma anche per regolamentare e controllare opportunamente i flussi di persone da Comune a Comune e per stimolare la diminuzione della frequenza con cui ci si reca al supermercato, i sindaci di Buscate (Fabio Merlotti), Castano Primo (Giuseppe Pignatiello), Robecchetto con Induno e Malvaglio (Giorgio Braga) e Arconate (Sergio Calloni) comunicano che: da Robecchetto è consentito spostarsi a fare acquisti al Tigros di Buscate ed al Gigante di Castano il mercoledì e il giovedì; da Malvaglio è consentito spostarsi al Tigros di Buscate ed al Gigante di Castano il martedì e il giovedì; da Arconate è consentito spostarsi al Tigros di Buscate ed al Gigante di Castano il martedì, il mercoledì e il venerdì.