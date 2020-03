Tutto annullato fino a fine maggio

L'Amministrazione inverunese guarda avanti e per precauzione ha annullato tutti gli eventi fino a fine maggio.

Una situazione pesantissima, una responsabilità ancora non totalmente diffusa, un virus che passa da persona in persona senza fermarsi. E così, anche per dare un segno che non sarà semplice, ma soprattutto che servirà pazienza e grande responsabilità, l'Amministrazione inverunese guarda avanti e per precauzione ha annullato tutti gli eventi fino a fine maggio: "Per il protrarsi della situazione di emergenza causata dall’epidemia di Coronavirus, attorno alla quale si stanno concentrando tutti gli sforzi e le attenzioni dell’Amministrazione Comunale e per il fatto che ad oggi non è ancora prevedibile quando questa situazione terminerà e le modalità in cui le normali attività ricominceranno, con dispiacere ma con senso di responsabilità si è deciso di annullare la programmazione di eventi culturali, fieristici e di intrattenimento che il Comune di Inveruno aveva in programma da qui fino alla fine di maggio (Fiera dell’Angelo, Floribunda, Dentro Inverart, Benvengamaggio, ciclo di incontri sulla salute )".