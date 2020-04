Inveruno: eventi annullati fino a settembre

Il comune di Inveruno, primo probabilmente di tutti gli altri, ha così deciso di annullare tutti gli eventi fino a settembre.

Una situazione molto, estramamente, delicata, che seppur segna lenti miglioramenti non può e non deve lasciar abbassare la guardia. Soprattutto a breve, quando si proverà a 'convivere' con il Coronavirus. Il comune di Inveruno, primo probabilmente di tutti gli altri, ha così deciso di annullare tutti gli eventi fino a settembre. 'Maggio del benessere', 'Estate al Torchio', Rockantina,... tutto fermo, "in attesa di una grande festa a Inveruno e una a Furato appena le condizioni lo consentiranno", promette il Sindaco Sara Bettinelli.

E la situazione è ancora, purtroppo, instabile: oggi un cittadino 'positivo' si è negativizzato, mentre un altro inveruno è rimasto contagiato. La conta è ora di 35 casi complessivi attualmente positivi (5 in Ospedale, 30 a domicilio). 43 gli inverunesi in quarantena obbligatoria e purtroppo 10 i decessi dall'inizio della pandemia.

