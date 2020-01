Gli 'IF' con 'Voices'...

I 'Lions Club satellite Naviglio Grande' organizzano a Mesero per fine gennaio un'iniziativa di sicuro interesse.

Una grandissima serata di musica, un appuntamento davvero imperdibile che lascerà tutti senza parole e coinvolti in un evento unico e di altissimo livello. I 'Lions Club satellite Naviglio Grande' organizzano per fine gennaio un'iniziativa di sicuro interesse. "In un percorso storico-culturale complicato e mistico - spiegano - gli IF Pink Floyd Tribute Band, storico e apprezzato gruppo del territorio, dimostreranno che più si è e più si può essere uditi. E come spesso accade, nel cammino si incontrano nuove voci, che unite alle prime, moltiplicano il messaggio la cui destinazione è insita in noi. In questo tour è la voce, più voci, che unite a luci e trasparenze sapranno certamente toccare le corde giuste, grazie alle note dei Pink Floyd. IF Pink Floyd Tribute Band in collaborazione con l'ensamble vocale Homemade Singers presentano infatti 'Voices'.

La serata evento sarà il 31 gennaio 2019 nella Sala della Comunità don Gesuino Corti di Mesero. Info e biglietti: lionsclub [dot] navigliogrande [at] gmail [dot] com

Il ricavato dell'iniziativa, al netto delle spese, sarà devoluto al progetto di ripristino dell'antica limonaia di Villa Annoni a Cuggiono.