Si va in scena, torna il musical ed è rock!

Operandisti Moderni, compagnia teatrale-musicale di Cuggiono, torna a calcare il palcoscenico con la prima del suo nuovo spettacolo “Judas -Opera Rock”. L'evento si svolgerà presso la Sala della Comunità Don G. Corti, a Mesero, sabato 4 febbraio 2023.

Operandisti Moderni, compagnia teatrale-musicale di Cuggiono, torna a calcare il palcoscenico con la prima del suo nuovo spettacolo “Judas -Opera Rock”. A quasi 10 anni dalla loro prima produzione, propongono un nuovo musical con gli arrangiamenti musicali di Roberto Cioffi e la regia di Matteo Cassani. Raccontano la storia del tradimento di Giuda, dei suoi sentimenti contrastanti e della conseguenza delle sue azioni, che porteranno alla tragica morte di Gesù. Attorno a loro, altri personaggi con i loro dubbi e tormenti danno voce alle loro emozioni, il tutto in chiave moderna e ampiamente rivisitata rispetto a quanto leggiamo nel Nuovo Testamento. Tantissime sono le novità adottate dalla compagnia, dall’inserimento nel cast di nuovi cantanti, ballerine e comparse, che si vanno ad affiancare ai componenti storici del gruppo, alla rivisitazione di alcuni personaggi chiave con lo scopo di riequilibrare la narrazione inserendo nuove figure femminili che mancavano nella conosciutissima vicenda che andranno a raccontare. Judas, Jesus, Maddalena, Pilato, Erode e molti altri personaggi, che si pensa di conoscere bene, in questo musical vivranno di una luce diversa, accompagneranno il pubblico dentro la storia e sembreranno più che mai affini ai nostri giorni. Anche cimentarsi con la musica rock è un’importante novità nella produzione di Operandisti Moderni, che garantirà pathos ed energia per tutta la durata dello spettacolo.

La prima si svolgerà presso la Sala della Comunità Don G. Corti, a Mesero, sabato 4 febbraio 2023. La Compagnia possiede una pagina FB, sempre aggiornata, un account Instagram e un sito internet (operandistimoderni.altervista.org) dove si possono reperire tutte le informazioni in merito alle date degli spettacoli e modalità di prenotazione dei biglietti. Buon ritorno in teatro!

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!