Arrembanda accende l’Estate

Dal 18 al 21 giugno quattro serate di musica e festa, poi un calendario ricco di appuntamenti fino all’autunno.

Musica, energia e voglia di stare insieme. A Inveruno torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: ‘Arrembanda’, la festa promossa dal Corpo Musicale Santa Cecilia con il patrocinio del Comune, che da giovedì 18 a domenica 21 giugno animerà il Cortile del Torchio con quattro serate di concerti, spettacoli e convivialità.

Giunta alla sua XIV edizione, la manifestazione si inserisce nel ricco calendario dell’‘Estate al Torchio 2026’, il programma di iniziative che, come ogni anno, porta in paese musica, cultura, intrattenimento e momenti di comunità. Un cartellone che nasce soprattutto dall’impegno delle associazioni locali e che rappresenta una delle espressioni più vive della partecipazione inverunese.

Il programma di ‘Arrembanda’ prenderà il via giovedì 18 giugno con ‘Smila 90s Rock Party’, una serata dedicata al rock degli anni ’90 con la Rufus band. Venerdì 19 giugno spazio ancora alla musica live con ‘Rufusband’, live show band dagli anni ’50 a oggi, per un viaggio tra generazioni e grandi successi. Sabato 20 giugno toccherà invece a ‘Lo Strano Percorso’, tribute band dedicata a Max Pezzali e agli 883, per una serata all’insegna dei brani che hanno accompagnato intere generazioni. Gran finale domenica 21 giugno con ‘Dario Music’, one man show pronto a chiudere la festa con ritmo e divertimento.

Non mancherà, naturalmente, anche la parte gastronomica: la cucina sarà aperta tutte le sere, con possibilità di prenotare i tavoli contattando Silvia al 349 5355312.

Ma ‘Arrembanda’ sarà solo una delle tappe di un’estate che a Inveruno si annuncia particolarmente ricca. Dopo le prime iniziative di giugno, il Cortile del Torchio continuerà infatti a essere punto di riferimento per tanti appuntamenti pensati per famiglie, giovani, associazioni e cittadini.

Sabato 27 giugno sarà la volta della ‘Cena con delitto’, a cura di ‘Rockantina’s Friends’ e ‘Palckattack’, mentre domenica 28 giugno il Centro ricreativo Aps proporrà ‘Tutti in pista sotto le stelle’. Da giovedì 2 a domenica 5 luglio tornerà invece l’appuntamento con ‘Insema ai pumpier de ca’ nosta’, promosso dagli ‘Amici dei pompieri’, seguito venerdì 10 luglio dalla ‘Notte Tuning’ a cura di ‘Titina Tuning’.

Spazio poi allo sport e alla festa con ’80 volte Soi’, in programma venerdì 11 e sabato 12 luglio per celebrare l’anniversario della Sportiva Oratoriana Inveruno. Da giovedì 16 a domenica 19 luglio, come da tradizione, toccherà a ‘Rockantina Live’, quattro giorni di musica, buon cibo, divertimento e convivialità con ‘Rockantina Friends’. Domenica 2 agosto, infine, spazio alle due ruote con il 4° Trofeo Bike Team.

L’Estate al Torchio non si fermerà però con le vacanze. A settembre il programma riprenderà con ‘Let’s sport’, la festa dello sport in programma domenica 6 settembre al parco e al Cortile del Torchio, a cura delle associazioni sportive di Inveruno e Furato. Sabato 12 settembre, all’area naturalistica del Bosco dei Cantoni, ci sarà l’open day degli Arcieri dell’Alce, mentre da sabato 12 a lunedì 14 settembre andranno in scena il Palio e la festa patronale di Furato.

Il calendario proseguirà poi sabato 19 e domenica 20 settembre con la festa degli oratori, domenica 4 ottobre con la festa sociale dell’Avis, sabato 10 e domenica 11 ottobre con il Motoraduno nazionale della Casseuola del Moto Club Inverunese e, domenica 19 ottobre, con la gara podistica ‘Quatar pass in di casin d’Inverugn’ organizzata dalla Polisportiva Furato.

Un programma lungo, vario e partecipato, che conferma ancora una volta la forza del tessuto associativo del paese. ‘Estate al Torchio’ non è soltanto una rassegna di eventi, ma un modo per vivere insieme Inveruno, valorizzando luoghi, volontari, tradizioni e occasioni di incontro. Dalla musica allo sport, dalla cultura alla convivialità, il paese si prepara così a un’estate da condividere, sera dopo sera.

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