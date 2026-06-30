Torna la festa dei Pompieri

Dal 2 al 5 luglio quattro giorni di musica, cucina e convivialità. Domenica mattina spazio ai bambini con Pompieropoli.

Musica, cucina, momenti per le famiglie e una mattinata speciale dedicata ai più piccoli. Il Cortile del Torchio di Inveruno si prepara ad accogliere una nuova edizione di “Insema ai Pumpier da ca’ nosta”, l’iniziativa promossa dall’A.A.P.I. – Associazione Amici dei Pompieri di Inveruno, con il patrocinio del Comune.

Quattro giorni di festa, da giovedì 2 a domenica 5 luglio, pensati per stare insieme, valorizzare il lavoro e la presenza dei pompieri nella comunità e offrire occasioni di incontro tra musica, convivialità e divertimento.

Si comincia giovedì 2 luglio con la serata musicale affidata a “Sarà perché ti amo”, party 100% italiano. Venerdì 3 luglio spazio invece alla grigliata di pesce su prenotazione e al concerto dei Sensazione Vasco Tribute Band, per una serata all’insegna dell’energia e delle canzoni più amate del repertorio di Vasco Rossi.

La festa proseguirà sabato 4 luglio con la musica dei The Hitchicken Station, mentre domenica 5 luglio il ristorante aprirà anche a mezzogiorno, dalle 12.30, prima della serata conclusiva con gli Urlo.

Uno degli appuntamenti più attesi sarà però quello di domenica mattina, quando dalle 9.30 alle 13 il Cortile del Torchio ospiterà “Pompieropoli”, l’iniziativa dedicata a tutti i bambini. Un’occasione per avvicinarsi, giocando, al mondo dei Vigili del Fuoco, tra percorsi, attività e piccole prove pensate per far vivere ai più piccoli un’esperienza coinvolgente e istruttiva.

Per tutta la durata della manifestazione saranno attivi il servizio bar e la ristorazione, aperti ogni sera dalle 19, con apertura straordinaria anche a mezzogiorno nella giornata di domenica.

L’appuntamento è al Cortile del Torchio, in via Marcora a Inveruno. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 351 3123115.

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