La sosia italiana di Liz Taylor lancia il format ‘Gratta e vinci il tuo Oscar’: un gioco simbolico, senza giurie e senza premi in denaro, pensato per portare allegria e leggerezza.

Un concorso dove non ci sono giudici, voti o classifiche. A decidere tutto è solo la fortuna. È questa l’idea alla base di ‘Gratta e vinci il tuo Oscar’, il nuovo format ideato da Miranda Liz Taylor, conosciuta come la sosia italiana di Liz Taylor e figura creativa del panorama artistico nazionale.

Dopo numerosi progetti dedicati al mondo dei sosia, Miranda Liz propone una formula originale e dal forte impatto scenico: un bigliettino dorato da grattare, un momento di sorpresa e la possibilità di ricevere un riconoscimento simbolico, tra fasce, corone e “Oscar” speciali. Premi che non hanno valore economico, ma che celebrano la spontaneità, il gioco, l’emozione e la magia dell’imprevisto.

‘In un periodo in cui il gioco d’azzardo è sempre più presente, ho voluto proporre qualcosa di diverso: un’alternativa etica, senza scopo di lucro, nata solo per regalare sorrisi, leggerezza e divertimento’, racconta Miranda Liz Taylor.

Il format, già realizzato con grande entusiasmo, è stato seguito da fotografi, reporter e troupe televisive, che hanno documentato la partecipazione del pubblico e l’energia dell’iniziativa. Tre concorrenti, grattando il proprio bigliettino dorato, hanno scoperto di essere le fortunate vincitrici, ricevendo con emozione i titoli di Regina dell’Estate, Regina della Notte e Regina delle Vacanze.

Un’incoronazione accolta con applausi e sorrisi, in un clima spumeggiante e festoso. Ancora una volta Miranda Liz Taylor conferma la sua capacità di trasformare un’idea semplice in un momento di spettacolo, con fantasia, ironia e voglia di stupire.

Un piccolo biglietto dorato, una sorpresa da scoprire e un messaggio positivo: a volte basta poco per sentirsi protagonisti, almeno per un giorno.

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