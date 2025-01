Ossona prepara il grande falò

Questa festività, dedicata a Sant’Antonio Abate, protettore del mondo agricolo, rappresenta un momento significativo di unione comunitaria e spiritualità.

Il 17 gennaio 2025 il Comune di Ossona, in collaborazione con gli Agricoltori Ossonesi, Pro Loco "Morus Nigra" e la Parrocchia di Ossona, celebra l’antica usanza contadina del Falò di Sant’Antonio, una tradizione che ha saputo mantenere intatto il suo fascino nel corso dei secoli. Questa festività, dedicata a Sant’Antonio Abate, protettore del mondo agricolo, rappresenta un momento significativo di unione comunitaria e spiritualità.

La giornata di venerdì 17 gennaio sarà ricca di eventi e momenti conviviali:

- Ore 9:00: Celebrazione della Messa per gli agricoltori presso la Chiesa di San Cristoforo. Durante la funzione, si terrà l’offerta simbolica dei doni della terra.

- Ore 9:45: Benedizione dei mezzi agricoli sul sagrato della chiesa, un gesto simbolico di protezione e augurio per il nuovo anno.

- Ore 12:30: Pranzo sociale aperto a tutta la comunità presso la sede di Ossonainsieme. Il menu, al costo di 20 euro, prevede:

- Antipasto di salumi con giardiniera

- Risotto con salsiccia e zafferano

- Polenta e brasato

- Dolce natalizio

- Vino, acqua e caffè

Le prenotazioni per il pranzo sono disponibili presso la sede di Ossonainsieme dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 17:00. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza all’Oratorio San Luigi di Ossona, un nobile gesto che unisce tradizione e solidarietà.

- Ore 21:15: Accensione del suggestivo falò presso l’Oratorio San Luigi, in Via Baracca. L’evento sarà accompagnato da vin brulé e salamelle, per riscaldare corpo e spirito in una serata di festa.

Le celebrazioni continueranno domenica 19 gennaio, con un altro momento significativo:

- Ore 10:45: Dopo la Messa, sul sagrato della Chiesa di San Cristoforo, si terrà la tradizionale benedizione degli animali domestici, un rito che richiama l’amore e il rispetto per tutte le creature.

In linea con l’attenzione all’ambiente, il falò sarà alimentato esclusivamente da legna pulita e di dimensioni contenute, nel rispetto delle normative ambientali e della tradizione.

