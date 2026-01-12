Ossona rinnova il rito del Falò

Due giorni di celebrazioni, dal falò serale alla benedizione di mezzi agricoli e animali, per iniziare insieme il nuovo anno.

Ossona si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti della sua tradizione contadina: il Falò di Sant’Antonio, in programma sabato 17 e domenica 18 gennaio 2026, un rito antico che nei secoli ha saputo conservare intatto il suo fascino e il suo profondo significato simbolico.

Sant’Antonio abate, protettore del mondo agricolo e degli animali domestici, è da sempre una figura centrale nella storia del paese. Non a caso Ossona era conosciuta in passato con l’appellativo di masoeu, a testimonianza di un legame profondo con la tradizione rurale e con l’allevamento dei suini, animali indissolubilmente legati all’iconografia del Santo.

La giornata di sabato 17 gennaio si aprirà alle 10.00 con la messa per gli agricoltori nella chiesa di San Cristoforo, durante la quale verranno presentati i tradizionali doni della terra. A seguire, alle 10.45, la benedizione dei mezzi agricoli sul sagrato, segno concreto di affidamento e gratitudine per il lavoro nei campi.

Alle 12.30 spazio alla convivialità con il pranzo sociale, aperto a tutti, presso la sede di OssonaInsieme: un momento di incontro che unisce gusto e solidarietà, dal momento che il ricavato sarà devoluto in beneficenza all’Oratorio San Luigi.

Il momento più atteso arriverà in serata: alle 21.15, presso l’Oratorio San Luigi in via Baracca, si terrà la tradizionale accensione del falò, accompagnata da vin brulé e salamelle. Un gesto che affonda le sue radici addirittura nel mondo celtico, simbolo di purificazione e di passaggio: il fuoco che brucia ciò che è vecchio per propiziare un anno nuovo prospero e fecondo.

La festa proseguirà domenica 18 gennaio con un altro rito molto caro alla comunità: dopo la messa delle 10.00, alle 10.45, sul sagrato della chiesa di San Cristoforo, si svolgerà la benedizione degli animali domestici, a rinnovare il legame tra fede, natura e vita quotidiana.

Un’iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Ossona, le associazioni locali, la Pro Loco, la Protezione Civile, OI Ossona Insieme e la Parrocchia, che insieme custodiscono e tramandano una tradizione capace ancora oggi di unire generazioni diverse attorno ai valori della comunità, della memoria e della condivisione.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!