Mercatini e laboratori natalizi

Domenica 15 dicembre, la suggestiva Piazza Litta Modignani di Ossona si è trasformata in un magico villaggio natalizio, ospitando il tradizionale Mercatino di Natale. L’evento ha regalato una giornata indimenticabile alla comunità, con bancarelle ricche di artigianato, manufatti artistici e prodotti di hobbistica, il tutto immerso nella calda atmosfera delle festività. La giornata è stata arricchita da numerose attività per grandi e piccini. I laboratori creativi hanno coinvolto tutta la famiglia, offrendo momenti di condivisione e divertimento. I bambini, entusiasti, hanno avuto l’opportunità di consegnare le loro letterine a Babbo Natale, accompagnato dai suoi elfi, e di ascoltare le melodie dello zampognaro che hanno reso l’atmosfera ancora più suggestiva. Uno dei momenti più attesi è stato l’accensione dell’albero di Natale, che ha illuminato la piazza con le sue luci scintillanti, simbolo di gioia e speranza per tutta la comunità. Don Andrea Cartabia, insieme ai ragazzi e ai catechisti, ha contribuito con entusiasmo ai laboratori, rendendo l’evento ancora più speciale. Il sindaco Giovanni Venegoni ha espresso la sua gratitudine e il suo entusiasmo per il successo dell’iniziativa: “Domenica ci avete scaldato il cuore! Abbiamo vissuto insieme l’incanto natalizio tra luci, tradizioni e gioia. È stato bello ed emozionante vedere la comunità ossonese in festa.” Ha poi rivolto un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile l’evento: la Pro Loco "Morus Nigra" APS Ossona, la Protezione Civile, i commercianti, gli hobbisti, Babbo Natale con i suoi elfi, lo zampognaro e tutti i volontari che hanno collaborato.

